Pallamano Camerano, la parola alle Under 17 protatoniste nelle finali nazionali

Archiviata l’esperienza in A2, per la Pallamano Camerano il focus è ora tutto sul settore giovanile. A partire dalle ragazze dell'Under 17, qualificatesi per le finali nazionali. «Dopo tanti anni di vittorie, è bello per alcune delle nostre ragazze poter chiudere così l’esperienza in Under 17 visto il loro passaggio dalla prossima stagione in Under 20» commenta coach Davide Campana. Le gialloblù affronteranno il 24 maggio la Flavioni, il 25 il Cassano Magnago ed il 26 l’Oderzo. Ed a queste finali, le cameranesi ci arriveranno da imbattute. «Un percorso emozionante – sottolinea il tecnico – nel quale tutti abbiamo dato il massimo»

Qualche riserva la esprime sulla formula vista la possibilità di schierare delle 2005 fuoriquota. «Ma andiamo giù con serenità» assicura Campana. Sorte simile per i ragazzi, sempre dell'Under 17, che parteciperanno alle finali in virtù dell’assegnazione di una wild card. Esordio il 24 maggio contro Bolzano, poi gli impegni del 25 contro Ravarino ed il 26 contro la Fidelis Andria. «Siamo orgogliosi di essere arrivati ancora una volta alle finali nazionali» commenta il coach. Di finale in finale, all’ultimo round si sono qualificati anche i ragazzi dell’Under 15 gialloblù. «Siamo passati per il campionato d’area. La maggior parte dei nostri sono Under 13. Si crea cultura, si crea un movimento che farà crescere la nostra società».

Giovani ma anche giovanissimi, questi ultimi coi centri estivi. «Abbiamo in mente un grande progetto» conferma. Dopo Camerano, dove ci sono 200 tesserati su circa 7000 abitanti, il progetto della Società si espanderà “in altri lidi”, ovvero in altre città vicine. «Camerano è strategico. Basta spostarsi di appena dieci chilometri per trovare paesi dove la pallamano ancora non c’è» spiega Campana. Già sono state individuate alcune strutture, compresa una ad Osimo che permetterà di ripetere l’esperienza proficua dello scorso anno. «L’idea di poter creare dei poli vicino a noi mi piace molto e magari faranno crescere il nostro movimento» conclude l’allenatore della Pallamano Camerano.