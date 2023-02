Il sabato dei derby è all'insegna dei rimpianti: doppia sconfitta per la Pallamano Camerano

La Pallamano Camerano sfiora l’impresa sul campo della capolista Macagi Cingoli. I ragazzi di coach Davide Campana, al termine di una sfida di grande livello, vengono rimontanti nel finale e sono costretti ad alzare bandiera bianca col punteggio finale di 26-25. Una vera e propria beffa per i gialloblu, in un match appassionante e ricco di colpi di scena, giocato comunque sempre sul filo dell’equilibrio. Mattatori del match in casa gialloblu sicuramente Mario Sanchez e un ispirato Vincenzo Laera (top scorer della sfida con nove reti), con la squadra che comunque ha sfoderato una brillante prestazione corale. Nel primo tempo la Pallamano Camerano ha chiuso avanti sul 13-15 e nella ripresa i gialloblu sono stati avanti per larghi tratti, prima del recupero locale sul 22-22 che poi ha portato al vantaggio cingolano per 26-22 nelle ultime battute. La Pallamano Camerano ha lottato fino all’ultimo toccando il 26-25 con Laera, De Grandis e Cirilli non riuscendo a cogliere quel pareggio che sarebbe stato meritato.

In questa giornata caratterizzata dai derby per le prime squadre, anche le ragazze di coach Davide Campana subiscono una battuta d’arresto. La sfida del PalaPrincipi contro il Chiaravalle viene vinta dalle ospiti col punteggio di 27-22, al termine di un match in cui le gialloblu sono sempre state in partita per larghi tratti, anche se hanno dovuto rincorrere eccezion fatta per le prime battute in cui si è registrato un perfetto equilibrio. Comunque, Camerano ha avuto il merito di non essersi mai arreso, riuscendo nel finale di primo tempo a ricucire il mini strappo di +3 operato dalle ospiti (11-12). Nella ripresa si è sempre vissuto sul filo dell’equilibrio, con Chiaravalle che ha staccato nuovamente le gialloblù nel corso della frazione fino al 22-27 finale.