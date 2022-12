Città di Falconara, va in archivio un 2022 leggendario

Il 2022 delle Citizens si chiude con il Falco che vola e dall’alto osserva tutti i titoli conquistati in un anno davvero da incorniciare. In ordine: Coppa Italia, Scudetto, Supercoppa Italiana e, giusto la scorsa settimana, il trionfo continentale nell’European Woman’s Futsal Tournament, senza dimenticare lo Scudetto dell’Under 19 e la Panchina d’Oro per mister Massimiliano Neri. Un anno solare iniziato e concluso in diretta Sky, dal 4-4 contro il Pescara dell’8 gennaio, 10a giornata del campionato scorso, al 3-2 contro il Benfica della finalissima del 22 dicembre.

In mezzo, un ruolino da corazzata. Nel corso del 2022 il Città di Falconara ha infilato 30 vittorie e 5 pareggi (compreso il 2-2 contro il Bisceglie poi superato ai rigori in Coppa Italia), cadendo solo in due occasioni (entrambe contro il Pescara, in gara-1 finale playoff e lo scorso 13 novembre in campionato). Un totale di 162 gol fatti e appena 52 subiti. Risultati ulteriormente impreziositi dai titoli individuali di una squadra da sogno come la Panchina d’Oro consegnata a marzo a mister Neri, vincitore anche del Premio 5STAR FUTSAL (miglior allenatore) insieme a Taty (miglior centrale), Marta (miglior laterale) e Rafa Pato Dal’Maz (miglior pivot) dello scorso campionato.

Non ci potevano essere festività natalizie più dolci di queste per i tifosi delle falchette, che a breve riprenderanno a correre in vista di un autentico tour de force, il quale imporrà un match ogni tre giorni. Già l’8 gennaio le Citizens sono attese in Puglia per la trasferta contro il Real Statte, 13a giornata della Serie A, mentre mercoledì 11 gennaio al PalaBadiali si recupererà il big match contro il Tikitaka Francavilla, rinviato per dare spazio alla finale di Supercoppa Italiana. Domenica 15 nuova trasferta ad Ariano in casa dell'Irpinia e poi, mercoledì 18, il recupero della gara contro l’Audace Verona al PalaBadiali. A seguire, il 22 c’è il Bitonto in campionato, il 25 il secondo turno di Coppa Italia contro il Kick Off. Gennaio si chiuderà il 29 con la trasferta toscana in casa del Pelletterie.