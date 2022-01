Città di Falconara, altri rinvii in attesa di un "mini" tour de force

Ancora alle prese con le positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra, il Città di Falconara si prepara al “mini” tour de force previsto tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. La formazione di mister Neri dovrebbe rientrare in campo – condizionale d’obbligo – l’ultima domenica del mese in occasione della tredicesima di andata, da giocare tra le mura amiche contro il Bitonto. Match a cui farebbero quindi seguito tre impegni consecutivi in trasferta: prima sul campo del Kick Off, incontro previsto per il 26 gennaio ma che slitterà di un ulteriore settimana e verrà pertanto disputato mercoledì 2 febbraio, poi arriveranno la trasferta di Verona la domenica successiva e quindi, mercoledì 9, il recupero della gara originariamente schedulata per il 23 gennaio in Veneto contro il Calcio Padova.

Nel frattempo, la società falconarese è stata tra le società protagoniste dei Futsal Planet Awards, i premi annuali che nel mondo del calcio a 5 vengono accostati al più celebre “Pallone d’Oro” del calcio a 11. Nessun riconoscimento per le Citizens, ma comunque la soddisfazione di avere in organico due atlete inserite nella ristrettissima cerchia delle “Top Five” planetarie: Janice Silva si è infatti piazzata al terzo posto nella graduatoria delle migliori giocatrici (vinto ancora una volta dalla fuoriclasse brasiliana Amandinha), seguita da Tatiane “Taty” Debiasi Croceta che si è piazzata in quinta posizione. Quinto gradino in classifica per il tecnico del Città di Falconara, Massimiliano Neri, sesto per il portiere Angelica Dibiase e per la squadra falconarese nella categoria “Miglior formazione del 2021”, che ha visto il Deportivo Burela Futbol Sala, club iberico, prendere 311 preferenze e conquistare il premio.