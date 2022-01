Città di Falconara, focolaio nel gruppo squadra: 11 positività

Non si placa l’emergenza Covid in casa Città di Falconara. L’ultimo giro di tamponi effettuato dal gruppo squadra ha rilevato un vero e proprio cluster con il numero di positività che è sensibilmente aumentato. Il match in programma al Pala Seven Infinity di Gorgonzola, tra le Citizens e il Kick Off Calcio a 5 è quindi ufficialmente rinviato, con il numero di positivi tra giocatrici e staff tecnico che è arrivato a quota 11. Alcuni con sintomi lievi, altri asintomatici ma tutti a casa in quarantena e attività sportiva interrotta, mentre la società di via dello Stadio si è subito organizzata per non far mancare nulla alla proprie giocatrici in isolamento a casa. Sono stati organizzati turni per la consegna della spesa o per medicinali. La Divisione Calcio a 5 ha intanto programmato il recupero dell’undicesima giornata al 26 gennaio.

«La grande forza di questa società - spiega il presidente del sodalizio falconarese, Marco Bramucci – è la sua gente. Anche nel corso del lockdown abbiamo fatto di tutto per assistere le giocatrici che, lontano da casa, in quella situazione difficile, sono rimaste qui a Falconara. Anche ora faremo in modo di far sentire la nostra vicinanza affinché non manchi loro nulla. Speriamo che questo virus ci lasci presto in pace e ci consenta di tornare in campo, per quello che ci riguarda, e di far tornare presto tutti i nostri tifosi sulle gradinate del PalaBadiali».