Futsal Awards, pioggia di nomination per il Città di Falconara

Pioggia di nomination per il Città di Falconara nei Futsal Awards 2021. I premi, riservati ai tesserati delle squadre di calcio a 5, sono stati istituiti a partire dal 2000 dal sito Futsal Planet, e costituiscono il riconoscimento – con cadenza annuale - più ambito a livello mondiale nella disciplina. I vincitori sono scelti dalla giuria di giornalisti sportivi del prestigioso portale all'interno dei candidati proposti da ognuno dei 60 club più importanti al mondo. Dall'edizione 2003 il premio è stato diviso in quattro categorie: miglior giocatore, miglior portiere, miglior selezione nazionale, miglior allenatore di una selezione nazionale, mentre dal 2004 sono state introdotte le categorie riservate ai club, agli allenatori di club, ai migliori giovani under-21 e agli arbitri. Più recente l’aggiunta degli awards per la miglior giocatrice, risalente al 2007 (e che ha visto il fenomeno brasiliano Amadinha imporsi negli ultimi sette anni) e quello per la miglior portiere nel 2015.

La squadra falconarese può, innanzitutto, vantare due atlete nella top ten delle prescelte per il premio come miglior giocatrice dell’anno: nell’elenco figurano infatti Janice Silva – arrivata quest’estate nelle Marche dal Benfica – e la brasiliana Taty, ripetutamente iridata con la casacca della nazionale verdeoro e votata anche MvP della finale di SuperCoppa alzata dalle “Citizens” al PalaBadiali a fine dicembre. Restando agli awards individuali, per la palma di miglior portiere 2021 presente anche quest’anno Angelica Dibiase, al settimo posto nella scorsa edizione, mentre a tenere alto il nome dell’Italia nella categoria miglior tecnico di un club femminile c’è l’allenatore di Falconara, Massimiliano Neri, anche lui reduce dal settimo posto dell’anno passato ed unico tecnico italiano nella lista delle nomination della categoria. Ci sarà invece un derby nella lotta per l’assegnazione del titolo di miglior squadra di club: in lizza, oltre al Città di Falconara, anche il Pescara campione d’Italia in carica. Per la cronaca, l’Italia ed il suo c.t. Francesca Salvatore sono in lizza anche per i premi di miglior nazionale e miglior tecnico.