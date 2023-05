Città di Falconara, goleada-bis contro la Lazio e semifinale raggiunta

Il Città di Falconara soffre, passa e poi dilaga sulla Lazio. Il regalo delle Citizens al popolo del PalaBadiali, la semifinale, probabile avversaria il Bitonto di Lucileia e Adamatti, arriva al termine di una gara accorta e mai scontata, terminata con il punteggio di 7-2. Soprattutto nei primi minuti che vedono entrambi i portieri impegnatissime. Mascia su Rozo in almeno un paio di occasioni e su Dal’Maz, Dibiase su Marques e Greico, insidiosa su punizione al limite. Le falchette passano nel momento migliore delle avversarie: Ferrara taglia il campo con una magia trovando Taty, sterzata e rasoterra implacabile. Il raddoppio potrebbe arrivare sui piedi di Pato, paratissima di Mascia, e Taina, traversa, ma alla fine ci pensa Rozo. Al 17’ imbuca, recupera una palla sporca e la deposita di precisione. La Lazio ci prova col quinto di movimento ma Taty castiga ancora le aquile al 19’.

Ospiti che accorciano le distanze con Grieco prima della sirena e che nella ripresa spingono forte: Dibiase è da applausi su Marques e sulla ribattuta di Siclari. Il forcing delle biancocelesti prosegue fino all’11'46”, nel minuto che spacca la gara. Taina, incontenibile, viene fermata da Marques che, già ammonita, rimedia secondo giallo ed espulsione. In superiorità numerica è proprio la numero 20 a siglare il 4-1 e a servire a Praticò l’assist della cinquina. La Lazio non si arrende, e Vazquez indovina il tiro da fuori ma a un minuto dal triplice fischio Ferrara firma l’ultimo sigillo: sberla di Taina da fuori, palo e diagonale del capitano per il 7-2 definitivo. Nella corsa delle Citizens verso il tricolore di futsal femminile, per difendere lo scudetto cucito sul petto, il prossimo ostacolo dovrebbe essere il fortissimo Bitonto: si comincerebbe al PalaBadiali, gara 1 in programma domenica 21 maggio, return match venerdì 26 nella tana delle pugliesi che ospiterà anche l’eventuale “bella” due giorni dopo.