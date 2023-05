Il Città di Falconara "pedala" in campo per il Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche

Non c’è solo il pedale ma anche il mondo del futsal partecipa al “Giro d’Italia”. Non si tratta in questo caso della classica caccia alla maglia rosa, ma di un’iniziativa di solidarietà. Ecco dunque che il Città di Falconara scenderà in campo venerdì 12 maggio alle 19, in occasione di gara-2 dei quarti play-off, per sostenere il Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche. La manifestazione nazionale nasce per aiutare tutti i bambini affetti da malattie croniche, per migliorare le loro vite e quelle delle proprie famiglie. «Oggi in Italia oltre 35.000 bambini necessitano di cure palliative pediatriche ma solo una piccolissima percentuale riesce a riceverle» spiega Enrico Friziero, presidente di T.Trade Group, azienda falconarese leader nel settore del confezionamento, sponsor delle Citizens e promotore di questa iniziativa benefica organizzata dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus e dalla Fondazione Bambino Gesù Onlus.

«Le cure palliative pediatriche sono un diritto per il bambino e per il suo nucleo familiare – dice il capitano Erika Ferrara in un video che è stato da poco lanciato sui canali social del CdF e di T.Trade – e chiediamo alle Istituzioni di far diventare queste cure una priorità del sistema socio-sanitario nazionale e regionale, perché consentono di migliorare la qualità di vita, ritrovare equilibrio e stabilità e di convivere al meglio possibile con la malattia». Per l’allenamento e per l’ingresso in campo le calciatrici indosseranno una t-shirt dedicata all’iniziativa, mentre all’ingresso del PalaBadiali gli spettatori troveranno uno stand informativo dove poter ricevere indicazioni su come poter dare una mano per sostenere l’iniziativa.