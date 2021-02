Grande rammarico per Chiaravalle, sconfitta a Ferrara in A2 femminile

Turno di campionato difficile da digerire per la Asd Pallamano Chiaravalle di A2 femminile che perde in trasferta contro l’Ariosto Ferrara per 31-23 pur avendo giocato assolutamente ad armi pari con le avversarie per i primi 50 minuti. «Nessuno vuole lasciare un commento dopo il fischio finale - si legge nella nota - il risultato è troppo duro soprattutto visto l’impegno messo in campo dalle chiaravallesi, capaci addirittura di chiudere in parità il primo tempo (10-10) seppur con una squadra falcidiata da assenze ed infortuni».

«Mi sento solo di fare un grosso plauso a tutte le ragazze. Hanno giocato un’ottima partita rimanendo in pari o anche in vantaggio per 50 minuti. Poi un po’ per la panchina corta, un po’ per la maggiore esperienza delle ferraresi, nel finale c’è stato un crollo, ma la strada è senza dubbio quella giusta» dice il dirigente Gianluca Sampaolo. I prossimi appuntamenti con la A2 maschile e femminile saranno sabato 20 e domenica 21 febbraio, mentre stanno scaldando i motori i giovani delle under 17 che, sotto la direzione di Mister Nocelli, non hanno mai cessato la preparazione in vista dell’inizio campionato previsto per i primi di marzo.