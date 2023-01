"Trionfo", ma di buche. Strada distrutta e abbandonata: «Hanno messo solo un cartello, sono io che tolgo le pietre»

CAMERANO - Strada distrutta a Camerano, in località Bagacciano. I residenti di via Trionfo sono esasperati e chiedono interventi e Matteo, un lettore, si fa portavoce della protesta: «Siamo disperati perché oltre al pericolo per il cittadino per quanto riguarda la strada veramente in stato pietoso, c'è anche il problema che a causa dell' assente manutenzione le nostre autovetture si stanno danneggiando. Sono anni che facciamo segnalazioni e assemblee con chi di competenza ma ci hanno abbandonato a noi stessi». La foto si riferisce a un mese fa, ma rispetto ad allora, scrive il residente: «Si sono limitati a mettere un cartello di pericolo. Personalmente ho tolto le pietre che vedete in foto, ma sta iniziando ad essere una situazione scomoda».