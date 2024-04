Pedoni in strada e marciapiede inutilizzabile. Nella via i mezzi pubblici costretti a salirci sopra

ANCONA - Una residente di via Bernabei ci ha segnalato una situazione di grave pericolo legata alle impalcature montate per il restauro della biblioteca Benincasa. Il marciapiede risulta ora impraticabile e ingombrato, mettendo a rischio la vita dei pedoni. La segnalazione evidenzia come persino i mezzi pubblici siano costretti a salire sul marciapiede, aumentando ulteriormente il rischio di incidenti. La situazione è tanto critica da far temere agli abitanti del quartiere di essere investiti ogni volta che si affacciano dalla propria abitazione o svoltano l'angolo.

«Si richiede urgentemente l'adozione di misure preventive e precauzionali, considerando che le impalcature potrebbero rimanere in loco per un periodo prolungato. Se una persona esce di casa o gira l'angolo rischia di essere investito. Si deve prendere qualche accorgimento quelle impalcature resteranno per molto tempo e il pericolo con loro».