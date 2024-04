Via San Pietro, urla in piena notte e reperti archeologici adibiti a bagni pubblici: «Tutto lasciato all'abbandono»

Una segnalazione è arrivata in redazione dall'area del centro storico di Ancona, precisamente da via San Pietro. I residenti riportano episodi di schiamazzi notturni durante il weekend, oltre all'inquietante pratica di utilizzare reperti archeologici come bagni pubblici. La situazione è aggravata dalla mancanza di telecamere di videosorveglianza, lasciando l'intera zona in uno stato di abbandono e degrado. "I cittadini - si legge - esprimono preoccupazione per la mancanza di interventi da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio storico e culturale della città".