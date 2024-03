Sosta selvaggia intorno all'ospedale, caos viabilità: «Situazione esplosiva, pochi controlli»

ANCONA - Sosta selvaggia in via Metauro, la segnalazione del lettore Francesco:

«Questa è la situazione che si può vedere tutti i giorni nei pressi della zona ospedaliera, dalle 10 alle 13. Auto parcheggiano sulla sede stradale che limitano la circolazione dei mezzi con grande pericolo di incidenti. In particolare questa è via Metauro nei pressi del parcheggio di interscambio con l'ospedale. Da notare che il bus navetta che dovrebbe fare da spola con l'ospedale dovrebbe percorrere almeno 20-30 metri con una corsia ridotta quasi a senso unico alternato. A peggiorare le cose se possibile ci pensa la scuola nelle vicinanze, alle ore 13 con l'uscita dei ragazzi la situazione peggiora, perché anche i genitori dei ragazzi parcheggiano in strada e la situazione diventa esplosiva. Ho mandato PEC al comando dei vigili al comune e faccio telefonate quasi quotidiane ma nulla, l'unica cosa ottenuta ad ottobre 2023 è stata una mail da parte dei vigili che mi "ringraziava" per la segnalazione e mi comunicava che il vigile di quartiere avrebbe effettuato più passaggi per dissuadere la sosta. Ebbene da ottobre la situazione è peggiorata, il vigile passa ancora meno».