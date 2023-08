Tre risse in tre ore, notte da incubo agli Archi: «Urla disumane e aggressioni, siamo preparati a fine settimana da incubo»

ANCONA - La notte dell'11 agosto si è rivelata essere una notte in bianco per diversi residenti di via Marconi a causa di risse e persone in preda ai fumi dell'alcol che, spiega una residente, si ritrovano nei pressi di un locale. la lettrice, esasperata e preoccupata in vista del week end, si sfoga con una lettera aperta:

"Si prospetta e ci si prepara con grande preoccupazione e ore di sonno rubato ad un lungo fine settimana di urla, aggressioni fisiche e verbali, minacce, bottiglie di birra spaccate a terra, risse dove solitamente vengono coinvolte decine di persone, per lo più ragazzi e ragazze che hanno meno di 20 anni. Ieri, 11 agosto, nonostante le numerose segnalazioni alle forze dell'ordine, le risse e le disumane urla, si sono protratte per tutta la notte fino alle 5.30 di mattina lasciando così un clima di nervosismo e un sentimento di impotenza da parte del vicinato che sta iniziando ad attivarsi per potersi tutelare ed avere sonni tranquilli. Un locale non dovrebbe forse essere un luogo di ritrovo? Il responsabile di un bar non dovrebbe tutelare il quartiere in cui questo vive, lavora e fa economia? In questo caso sembra che il locale sia capace di generare mostri violenti e senza un minimo di rispetto per l'altro, che si picchiano tra loro, che non fanno che generare sempre più violenza".