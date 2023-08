Furbetti del parcheggio al porticciolo: auto come "cancelli", poi i baracchini per bivaccare

NUMANA - Bivacchi improvvisati al porticciolo di Numana, la segnalazione arriva dal lettore Marco:

"L'Italia dei furbi anche per un misero parcheggio ce l'abbiamo tutti i giorni a Numana, zona porto, vicino il molo dei traghetti. Persone posizionano autovetture e veicoli in spiaggia vicino alle passerelle e mettono un cavalletto di legno per delimitare la propria "baracchina" in cemento, nate come rimessaggio barche ma trasformate chissà come in luoghi culinari con allacci di gas ed acqua ove amici e parenti espletano bisogni fisiologici all'aperto".