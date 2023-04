Nuova scuola nel quartiere: «Spazio sottratto al verde, ci sono altre soluzioni»

ANCONA - Nuova scuola alle Palombare, lo spazio su cui dovrebbe sorgere l'edificio non va giù ad alcuni residenti tra cui Giuseppe T.

«Invio delle foto che documentano lo stato di degrado degli agli spazi individuati per la nuova scuola del quartiere Palombare. Si tratta di uno spazio in prossimità della SS 16, privo di parcheggi e sottratto al verde. Mi chiedo come si possa costruire una scuola cementificando una zona verde, tra l'altro addossata alla SS16 con tutti i pericoli che ne conseguono, il tutto in una zona che pullula di stabili in abbandono che potrebbero essere utilizzati per la nuova scuola».