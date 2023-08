Macchinetta per le fototessere sul marciapiede. Il residente: «Inaccessibile per anziani e disabili»

Ancona - Davanti al Comune di Ancona, all'angolo con via Piave e sopra ad un marciapiede, è stata installata una macchinetta per stampare le fototessere. Niente di anomalo se non fosse che l'accesso è praticamente impossibile per le persone disabili e molto complicato per gli anziani. A segnalarlo è un residente che ha scattato questa foto.

"Ma chi ha pensato di mettere lì la macchina per fare le foto che servono per il rinnovo documenti? - si chiede - praticamente è inaccessibile per portatori di handicap e persone anziane. Ma chi l'ha autorizzata?".