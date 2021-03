Questo cucciolotto (Spago) si è allontanato da casa mercoledì 24 febbraio da via Sappanico, ex Monteferro; potrebbe aver raggiunto le zone di Casine di Paterno, Ghettarello, Sappanico, Gallignano. È bianco e arancione, sterilizzato, coda lunga e occhi verde acqua, molto docile e si lascia avvicinare. Per favore appena lo avvistate, se vi è possibile trattenetelo e avvisatemi al 34023654660 Grazie a tutti per l'aiuto!