«L'edera copre il tetto in amianto della struttura, lì passano bambini». Foresi: «Verificherò»

ANCONA - «Da anni la strututra è in uno stato di completo abbandono e col tetto in amianto quasi interamente coperto dall'edera». La segnalazione di una lettrice riguarda l'ingresso del forte Altavilla: «La struttura è all'ingresso dello stradello che porta al parco, vicino alla parrocchia, al campetto. Tutti luoghi frequentati da bambini. Spero che la prossima amministrazione comunale faccia qualcosa per ripulire l'area, visto che quella attuale non ha mai fatto nulla sapendo quanto sia pericoloso l'amianto se lasciato in questo degrado». Interpellato, l'assessore alle manutenzioni Stefano Foresi ha spiegato che il Comune sta procedendo ai controlli per verificare se la struttura e il relativo intervento sia di proprietà e di compentenza dell'amministrazione.