Ex mattatoio: vetri rotti, bivacchi e locali diventati discarica o usati come bagni pubblici

Buona sera in allegato vi invio delle foto che ritraggono il degrado e pericolo per le persone in via Valle Miano sotto all'ex mattatoio, dove i cassonetti per la raccolta differenziata sono posizionati su entrambi i lati della carreggiata, dopo una deviazione a sinistra e coperti alla visuale delle auto in transito da quelle parcheggiate, con il pericolo di investire chi getta l'immondizia. Ci sono poi, durante il giorno, auto parcheggiate come capita purché siano vicine al supermercato. Infine i locali una volta usati come deposito dall'ufficio affissioni con vetrata rotta da sempre, diventata dimora, servizi igienici, deposto e discarica di chi ne ha bisogno.

Spero in Voi

Grazie, Massimo (indignato).