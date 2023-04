Incubo in centro: «L'abside di San Pietro è una toilette a cielo aperto, il resto sono schiamazzi e buche»

Sampietrini divelti, schiamazzi e latrina a cielo aperto. La segnalazione dei residenti riguarda via San Pietro, ieno centro storico «Sono venuti a mancare i sampietrini provocando una buca non indifferente. L’abside di San Pietro si è trasformato in una toilette pubblica a cielo aperto, dove i ragazzi della notte fanno di tutto. Per non parlare poi del disturbo della quiete pubblica il mercoledì e venerdì notte, schiamazzi e bestemmie con i ragazzi che si vanno a nascondere tra vicolo Stelluto e via San Pietro. Invano è stato chiesto al comune di installare delle telecamere».