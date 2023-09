Le erbacce accolgono i bambini: «Un triste benvenuto»

Via Benedetto Croce · Tavernelle

«Nonostante il benvenuto del sindaco, alle scuole "Maggini" si respira aria di trascuratezza attorno alla struttura». Lo scrivono alcuni lettori, che segnalano erba alta anche nei pressi della scuola d'infanzia Fantasia. «Che peccato non poter iniziare iniziare in un ambiente ordinato- scrive una mamma- non credo sia questione di costi, ma solo di organizzazione. I tempi dello sfalcio potrebbero essere programmati meglio».