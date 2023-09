Degrado al cimitero di Tavernelle: «La prossima volta i fiori li porto in Comune»

Degrado al cimitero d Tavernelle, nessun provvedimento e il lettore alza la voce: "La prossima volta porto i fiori direttamente in Comune", scrive Renzo Lucioli.

"A fronte della precedente segnalazione, a distanza di un anno, la sola cosa che è stata fatta è transennare l'accesso alla tombe dei propri cari. Fare polemica in una situazione come questa sarebbe troppo facile. Consapevole che la responsabilità di questa vergogna non possa ricadere interamente su questa amministrazione. nei mesi scorsi qualcuno sufficientemente arrabbiato ha parzialmente abbattuto i teli di plastica delle recinzioni permettendo l'accesso alla tombe- E' stato poi constatato che da parte del Comune. anziché rovvedere ai lavori di messa in sicurezza, sono solo state consolidate le recinzioni. Quanto dovrò ancora aspettare per poter portare un fiore sulla tomba dei meie cari? Diversamente, la prossima volta mi recherò in comune e porterò li i miei fiori,certo che poi manderete un messo a porli sulla tomba".