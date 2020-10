La piazza è un assembramento: «Ho chiamato vigili e polizia ma non hanno fatto nulla»

Sabato sera ero in giro per il centro di Ancona. Era pieno di persone, tutte vicine, sia in piazza del Papa che nelle vie limitrofe e, ade essere molto generosi, almeno la metà di loro senza mascherina. Io ho paura e ho paura più oggi che nel periodo del lockdown. Così sabato sera, intorno alle 22,55 ho chiamato i vigili urbani che mi hanno risposto che non hanno pattuglie a quell’ora, per cui avrei dovuto chiamare le forze dell’ordine. Motivo per il quale ho chiamato il 113. La polizia mi ha risposto che aveva una pattuglia impegnata in una rissa e non potevano intervenire e che, eventualmente, lo avrebbero fatto dopo, ma ormai...Non hanno fatto nulla. Ci saranno state centinaia di persone. Io mi rivolgo al sindaco Mancinelli, che ha dimostrato fermezza durante la prima ondata della pandemia di Coronavirus. Perchè non prende provvedimenti adesso e perché non ci sono più controlli?

Monica