Cinghiali a spasso vicino al cimitero. «Ne ho contati circa 10»

ANCONA - Ancora cinghiali avvistati in città. Nei giorni scorsi un lettore li ha trovati all'altezza del cimitero di Posatora.

"Alle 21:30 circa, venendo da Posatora verso Torrette subito dopo il cimitero, ho trovato sul ciglio della strada una decina di cinghiali. Ho suonato ed alcuni sono fuggiti, sono tornato indietro e ripassando sullo stesso tratto ho suonato di nuovo, alcuni sono fuggiti altri sono rimasti. Chiamando i vigili per una segnalazione, mi hanno detto che avrebbero cercato qualcuno per intervenire ma forse non è andata così visto che giorni dopo li hanno filmati nello stesso posto".