Ammirare il panorama dal Duomo: «Di preciso cosa? Quegli alberi non servono, nascondono la vista»

ANCONA - «Perchè nascondere i panorami ? Possibile che in questa città non si riesca a capire che questi quattro alberi alberi non hanno alcunchè di eco/green ma sevono solo a nascondere la vista a chi vorrebbe gustarsi un panorama della città e del porto?». Lo sfogo arriva dal lettore Carl, che allega foto scattate nel week end. «E' poi la stessa cosa per la fortezza di Cittadella, nacosta da piante che non hanno un perché al mondo se non quello, appunto, di nascondere un bel manufatto patrimonio storico della nostra città».