Nebbia a Falconara e voli dirottati, la rabbia del passeggero: «Un aeroporto da far funzionare solo d'estate»

FALCONARA - Incubo nebbia per chi deve atterrare all'eroporto di Falconara. Diversi atterraggi sono stati dirottati all'aeroporto di Bologna e tra i passeggeri esasperati c'era anche il nostro lettore Costantino, che il 1 gennaio era su un aereo in arrivo da Monaco.

«Il primo gennaio è stato dirottato sempre sullo scalo emiliano, il volo di linea proveniente da Monaco di Baviera e io ero a bordo. la cosa incredibile è che si c’era la nebbia… Se ci pensiamo bene a milano o bologna dovrebbero stare chiusi tutto l’anno, o no? Però annunciano voli su Milano, Roma e Parigi per l’estate. Chiudete l'aeroporto, o rendetelo operativo solo d'estate come fa Rimini».