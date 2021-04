«Portiamo la nostra passione su quattro ruote», una raccolta fondi per il "Frolla Bus" | VIDEO

Lo spot che lancia il crowfunding del laboratorio "Frolla", che a Osimo produce dolci grazie alla passione dei fondatori e di ragazzi con disabilità. Il progetto è quello itinerante di un "frolla Bus". «Il progetto Frolabus si pone come principale obiettivo lo sviluppo dell’autonomia lavorativa dei soggetti svantaggiati attraverso la creazione di un servizio colazioni itinerante, innovativo e capace di fronteggiare l’attuale situazione pandemica, che ha comportato la necessità di trasformare le modalità di svolgimento del proprio lavoro - si legge nella scheda del progetto- pertanto, Frolla intende incrementare e rinnovare il servizio di bar e pasticceria, attraverso il progetto Frollabus: un piccolo pulmino porterà i prodotti di Frolla in giro per piazze, città, spiagge, strade, mercati, fiere di tutta Italia. Attualmente la Cooperativa lavora a San Paterniano di Osimo (AN), dove è situato, oltre al laboratorio, anche il bar per le colazioni e aperitivi. Data l’ovvia difficoltà del momento di restare aperti il weekend e la sera, data la minore affluenza di clientela, causa dei divieti di spostamento tra comuni, risulta conveniente e innovativo avere a disposizione un bus per muoversi liberamente: migliora il servizio e consente di non interrompere il lavoro in eventuali lockdown. Dunque si è deciso di compiere un passo inverso: se non è possibile fare colazione da Frolla sarà Frolla che servirà la colazione attraverso le Marche. Con Frollabus la cooperativa avrà a disposizione un piccolo bus, che può contenere fino a tre (3) persone, che fungerà da bar mobile con ampia offerta di prodotti: caffè, cappuccini, brioches, biscotti, pizze e panini».

