La strada è deserta: il fenicottero pensieroso fa due passi | VIDEO

Il video è stato girato a Marotta da Gessica Longhini. Un fenicottero indisturbato approfitta del lungomare deserto e cammina in modo ordinato tra la linea gialla che divide la pista ciclabile dalla corsia per le auto. Prima procede a testa bassa e sembra assorto nei suoi pensieri. Poi si guarda intorno incuriosito e sembra pensare: «Sono nel posto giusto»?. Evidentemente no, infatti poco dopo riprende il volo.