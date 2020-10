Ancona vista dal video blogger: viaggio “social” in giro per il centro | VIDEO

"itKENbeyouradventures" è una serie di video girati in diverse città del mondo, una sorta di viaggio “social”. In questo video, il cinquantaduesimo della serie, i protagonisti scoprono la città di Ancona. Nel profilo Instagram @KENbeyouradventures, l’autore xzebryx2000 racconta così la città: «Situata in modo pittoresco sopra il mare Adriatico, Ancona ha guadagnato popolarità solo di recente tra i turisti. La maggior parte di loro arriva in traghetto dalla Croazia o dalla Grecia, o in nave da crociera durante un'escursione a terra verso Loreto o altre attrazioni vicine. Ci sono però molte cose interessanti da vedere ad Ancona, e mentre iniziamo la nostra avventura per la prima volta in questa città portuale italiana abbiamo iniziato a scoprire i piaceri delle sue ampie piazze, chiese e tra i monumenti storici che la circondano. Ancona è il capoluogo delle Marche ed è stato un importante centro commerciale sin in epoca romana, quando gli imperatori Cesare e Traiano la fortificarono e la trasformarono in una base navale. Unisciti a noi mentre impariamo a conoscere meglio Ancona e seguici mentre viviamo questa città in prima persona!».

Video Instagram @xzebryx2000