Problemi nel team e assetto aziendale: arriva lo psicologo del lavoro

Migliorare la gestione aziendale, valutare e supportare la crescita del personale, incrementare il clima organizzativo: queste sono solo alcune delle attività svolte dallo psicologo e rivolte all'impresa, se ne parlerà in occasione del primo convegno regionale dal titolo ‘Lo Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni: Experience Lab imprenditoriale’.

Il symposium, organizzato a partire dalle 9 di venerdì 15 settembre dall’Ordine degli Psicologi della Regione Marche, si volgerà presso la meravigliosa cornice della Domus Stella Maris di Ancona e farà luce sulle competenze e sulle opportunità attuali e future della professione in questo ambito. Il convegno vedrà la partecipazione attiva di aziende nazionali ed internazionali come Hauraton Italia e Mercedes Delta Motors concessionaria di Ancona. Interverranno inoltre, a testimonianza dell'esperienza positiva vissuta sul campo e del valore aggiunto che lo psicologo del lavoro rappresenta per l'impresa, Frittelli Maritime Group SpA e Essepigi Srl, due importanti realtà imprenditoriali del territorio.

“All’interno di questo innovativo convegno non mancheranno testimonianze dirette ma anche momenti di formazione dinamica. Mentre la prima parte sarà dedicata alla conoscenza e alla presentazione dei risultati dell’indagine condotta dal Gruppo di Lavoro ordinistico, dalle 14 si terranno due laboratori esperienziali: il primo sulla ‘diagnosi organizzativa’ e il secondo sulla ‘selezione del personale’, “il laboratorio permetterà anche di applicare nuovi metodi per valutazione delle soft skills” spiega la Psicologa Ketty Taddei, Coordinatrice del gruppo Psicologia del Lavoro dell'Ordine degli Psicologi marchigiani. “È bene che nel 2023 tutte le imprese abbiano l’opportunità di conoscere le potenzialità e le competenze dello psicologo del lavoro” spiega la dott.ssa Katia Marilungo, Presidente dell'Ordine Psicologi Marche, lasciando poi la parola al Dott. Alessandro Suardi, Consigliere Regionale dell'Ordine referente per la psicologia del lavoro, il quale sottolinea: “una figura professionale ancora poco nota e che si pensa, erroneamente, ad appannaggio delle grandi aziende. Lo psicologo del lavoro è in grado di poter elevare l’azienda dal punto di vista produttivo, grazie a miglioramenti sia tangibili che intangibili nel contesto organizzativo”.

Platea del convegno non saranno solo psicologi e psicoterapeuti, ma anche consulenti del lavoro e, naturalmente, imprenditori e professionisti delle risorse umane, oltre ai preziosi partner tra cui: Confapi Ancona, Confindustria Pesaro, Confcommercio Pesaro, Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Ancona, Admaiora, Inteamnetwork, Poliarte Ancona, Mosca Associati e Workgate Italia.