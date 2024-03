L'ospedale assume infermieri a tempo indeterminato: sono 23 i posti di lavoro disponibili

ANCONA - Sono in fase di assunzione 23 infermieri (area dei professionisti della salute e dei funzionari) presso l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona. "Queste assunzioni di personale sanitario - afferma l'ospedale - sono strategiche per la copertura di posti vacanti in organico anche in vista del prossimo piano ferie estive. La Direzione Strategica Aziendale si riserva di scorrere ulteriormente la graduatoria in seguito a ulteriori posti che si renderanno vacanti nei servizi ospedalieri e territoriali della AST".

Il Vice Presidente della giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, dichiara: "Continuiamo a lavorare per garantire le risorse umane necessarie al Servizio Sanitario Regionale in modo che questo possa erogare i servizi fondamentali e garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini marchigiani".