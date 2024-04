Giornata nazionale "Salute della donna", una settimana di visite e consulenze gratuite: tutti gli appuntamenti

ANCONA – Una settimana di visite gratuite, screening, controlli, colloqui, conferenze, info point e appuntamenti dedicati alla salute delle donne nelle Marche. Al via l’Open Week della Fondazione Onda Ets: in occasione della nona Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, gli ospedali con il Bollino Rosa offriranno gratuitamente dal 18 al 24 aprile servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Gli appuntamenti

L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha promosso servizi clinici, diagnostici e informativi in diverse aree specialistiche. Presso la Sod Clinica Oncologica il 19 aprile sono previste Consulenze Genetiche e il 23 aprile visite senologiche (prenotazioni tramite mail all'indirizzo corm@ospedaliriuniti.marche.it). Presso la Sod Dietologia e Nutrizione Clinica il 19 e 22 aprile consulenze nutrizionali (prenotazioni al numero 071 5963831). Presso la Sod Clinica Medica il 22 aprile Capillaroscopia periungueale (prenotazioni all'indirizzo clinicamedica@ospedaliriuniti.marche.it). Presso la Sod Clinica di Endocrinologia – Centro per le Osteoporosi severe e secondarie, nella giornata del 24 aprile, Densitometria ossea vertebrale e femorale Rems, nella stessa giornata visita endocrinologica per osteoporosi (prenotazioni allo 0715966532 o mail all'indirizzo clinicamedica@ospedaliriuniti.marche.it). Presso il Presidio Salesi nella Sod Clinica Ostetricia e Ginecologia il 18 aprile visite e consulenze ginecologiche (prenotazioni al numero 071 5962530).

All’Ospedale di Senigallia da giovedì 18 a mercoledì 24 aprile visite senologiche gratuite per avvicinare le donne (giovani e adulte) al tema della prevenzione del tumore al seno e sull’importanza di un corretto stile di vita (prenotazioni al 347 1313584 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, associazione ANDOS di Senigallia); visite proctologiche (prenotazioni al 347 1313584, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18); visite ed ecografie ginecologiche (071 79092512, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18); consulenze dietologiche (prenotazioni allo 071 79092260 o inviando una email all'indirizzo di posta elettronica: veronica.palmucci@sanita.marche.it). Il 22 aprile, alle ore 16.30, presso l’Auditorium San Rocco gli specialisti della Rete Multidisciplinare di Senologia, della Neurologia, della Ostetricia Ginecologia e di altre specialità, incontreranno la popolazione per parlare della Medicina di genere. All’incontro, organizzato con il patrocinio del Comune di Senigallia, parteciperanno le associazioni di volontariato ANDOS e Dalla Parte delle Donne e il Tribunale del Malato di Senigallia.

L’ospedale di Jesi ha organizzato visite urologiche (prenotabili al numero 0731 534407 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30) che verranno effettuate il 18 aprile (11-12.30), il 19 aprile (16-17.30) il 22 aprile (16.30-18) e il 24 aprile (11-12.30). Le visite pneumologiche (prenotabili al numero 0731 534407 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,30) si svolgeranno il 23 aprile dalle 9 alle 11). Il 22 aprile dalle ore 10 alle 12 presso la Sala Riunioni dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi (Livello 2) si terrà la conferenza dal titolo ‘Vaccinazioni e screening delle malattie infettive in gravidanza: l'importanza della prevenzione’ (prenotazioni allo 0731-534489 dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle 14). Il 23 aprile dalle 16 alle 18 presso la Sala Riunioni dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi (Livello 2) si terrà la conferenza dal titolo ‘Evoluzione del programma di screening per la prevenzione del tumore del collo dell'utero: dal PAP test all'HPV test’ (prenotazioni allo 0731-534489 dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle 14). Il 24 aprile sarà la volta della conferenza dal titolo ‘Endometriosi: conoscere la patologia per riconoscere i sintomi’ che si terrà presso la Sala Riunioni dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi (Livello 2) dalle 16 alle 18.

L'(H)Open Week dell’Inrca coinvolgerà i presidi ospedalieri di Ancona, Osimo e Fermo. Il 18 aprile all’Ospedale di Osimo l’ambulatorio ‘Il respiro delle donne’ dalle 8 alle 13 presso il reparto di pneumologia (prenotazione obbligatoria allo 071 7130611 dalle 10 alle 13, con impegnativa. Nella stessa giornata, all’Ospedale di Ancona, si terrà dalle 14.30 presso l’Auditorium la conferenza ‘Screening e laboratorio – Prendersi cura di chi cura’. Dalle 17.30 fino alle 19, si parlerà di ‘Menopausa e ipertensione’. Venerdì 19 aprile due conferenze: dalle 10 alle 12, si parlerà presso l’Auditorium Inrca Por di Ancona di ‘Nutrizione artificiale domiciliare’ e di ‘Gastroenterologia – La celiachia e il tumore al colon’. Nel pomeriggio, presso la Sala Attesa CAD, dalle 15 alle 16 si parlerà invece di ‘Cadute e invecchiamento in salute nella donna’.

Sabato 20 aprile, presso la Serra di Villa Gusso ad Ancona, dalle 9.30 alle 12.30 l’incontro con la popolazione sul tema Alzheimer. Lunedì 22 aprile, presso l’Auditorium Imrca Por di Ancona, dalle 9 alle 11 si parlerà di incontinenza urinaria femminile con un focus clinico e riabilitativo; a seguire dalle 11 alle 12 si affronterà l’importanza dell’imaging per le patologie del pavimento pelvico e infine, dalle 12 alle 13, parola all’Associazione Qui Salute Donna. La consulenza telefonica sul diabete mellito gestazionale sarà possibile dalle 15 alle 18 (prenotazioni obbligatoria al numero verde 800778384). Mercoledì 24 aprile altre visite gratuite presso l’ambulatorio anconetano dalle 8 alle 13: al piano terra della palazzina 7, consulenze ambulatoriali sulla nefrodialisi per prevenire infezioni urinarie. (prenotazioni obbligatoria al numero verde 800 778384).