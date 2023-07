Fondazione Salesi realtà dell’eccellenza del territorio. Chiara Morandi al Charity Event: «Un onore partecipare»

ANCONA - "Per il Gruppo Morandi è stato un onore e un piacere partecipare a questa serata". Sono le parole di Chiara Morandi, General manager di Morandi Group in occasione del Charity Eventi Non solo farfalla. "Un ringraziamento speciale - ha detto Chiara Morandi - alla dott.ssa Vitturini e al Colonnello Gabrielli per aver realizzato un evento con musica di grandissimo pregio in una location meravigliosa. Noi da anni siamo al fianco della Fondazione Salesi per sostenere le innumerevoli attività che ogni giorno vengono portate avanti a favore dei bambini e a sostegno delle loro famiglie. Questa in particolare è una serata speciale perché “non solo farfalla” è un progetto a cui teniamo moltissimo. Come mamma di due figlie adolescenti purtroppo posso solo che confermare quanto il problema sia vasto e diffuso. Un problema che riguarda tutti noi e che inevitabilmente deve farci riflettere profondamente sui modelli proposti dalla nostra società. “Non solo farfalla” è una risposta concreta che permetterà di intervenire il prima possibile nel supporto, nell’assistenza e nella cura".