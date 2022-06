Election day | Referendum giustizia, quorum e risultati in tempo reale

Si sono chiuse alle ore 23 le urne dell'election day. Nella giornata di oggi si è votato per il referendum abrogativo sulla giustizia e per scegliere sindaco e consigli comunali in 17 Comuni della regione, tra cui 5 nella provincia di Ancona: si tratta di Corinaldo, Offagna, Jesi, Fabriano e Rosora. Gli elettori sono stati chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari, promossi dai Radicali e dalla Lega. Affinché il referendum abrogativo sia valido devono presentarsi alle urne il 50% più uno degli aventi diritto al voto, questo è il quorum previsto dall'articolo 75 della Costituzione. Nelle Marche, alle ore 19, avevano votato il 14,12% degli aventi diritto. Nella provincia di Ancona il 14,49% dei cittadini. Un dato decisamente basso.

Quorum non raggiunto

In base rilevazioni giunte finora sull'affluenza (ore 12 e 19), pare quindi improbabile si riesca a raggiungere il quorum, ma per saperlo con certezza occorre aspettare la chiusura dei seggi alle ore 23, quindi l'analisi delle schede, da cui usciranno i dati sull'affluenza definitiva, attesi intorno all'1.

Gli argomenti dei cinque referendum