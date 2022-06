Quorum lontanissimo, è flop per il referendum: nelle Marche ha votato soltanto il 20,72%

Quorum lontanissimo anche nelle Marche: è flop per il referendum sulla giustizia. Nella nostra Regione ha votato appena il 20,72% contro il 20,95% della media nazionale. In provincia di Ancona è andato a votare solo il 21,04% degli aventi diritto. Le cinque percentuali migliori di affluenza le troviamo (ovvio) nei cinque Comuni al voto per le elezioni amministrative: Jesi (41,21%), Offagna (56,49%), Corinaldo (62,80%), Fabriano (50,21%) e Rosora (45,84%). Insomma, i marchigiani hanno preferito godersi la bella giornata di sole piuttosto che dare il proprio voto al referendum più importante da oltre 10 anni (l'ultimo di tale portata quello sull'acqua pubblica del 2011).

I risultati nella nostra regione sono in linea con il trend del Paese. Nei 5 quesiti referendari ha prevalso il "SI". Netto il divario nel terzo quesito (separazione delle funzioni dei magistrati) nel quarto (membri laici dei consigli giudiziari) e nel quinto (elezioni dei componenti del Consiglio superiore della magistratura). Più combattuti invece i risultati dei primi due quesiti (incandidabilità dopo la condanna e limitazione misure cautelari).