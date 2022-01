Viabilità in centro, Fratelli d'Italia: «Subito un consiglio comunale aperto»

ANCONA - «Subito un Consiglio Comunale Aperto sulla viabilità in Centro». A chiederlo sono i consiglieri Comunali di FdI Marco Ausili, Maria Grazia De Angelis e il Capogruppo Angelo Eliantonio.

«L'amministrazione comunale sta stravolgendo la viabilità in Centro, arbitrariamente e senza ascoltare le istanze del territorio: eliminazione parcheggi in via XXIX settembre e via Marconi, senso unico in entrata su Via della Loggia e uscita dal Centro storico tramite la difficile via Pizzecolli, proposta inaccettabile, specie per commercio e turismo, di una nuova ZTL nel Centro Storico, spesa eccessiva di 3 milioni di euro a fronte di soli cento posti auto per parcheggio in zona Galleria San Martino. Chiediamo un Consiglio Aperto in cui far intervenire associazioni di categoria, comitati cittadini, rappresentanti dei CTP, per arrivare a scelte condivise e veramente utili per l’accessibilità della città, per salvaguardare il commercio cittadino, per costruire una mobilità sostenibile che sia però adatta anche alle altre esigenze della città».