Vertenza Whirlpool, Ciccioli (Fdi): «Dall'azienda atteggiamento prepotente e senza rispetto per i lavoratori»

FABRIANO – «La vertenza Whirlpool che riguarda prepotentemente le Marche deve essere sostenuta immediatamente con un fronte comune tra sindacati, lavoratori e politica». Queste le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, in merito agli ultimi sviluppi della vertenza Whirlpool.

«Questo è il nostro impegno come partito a livello regionale. Fabriano ha già pagato un dazio enorme alle crisi economiche e finanziarie degli ultimi 15 anni e non può certo permettersi una ulteriore perdita di un patrimonio di conoscenze, di professionalità e di occupazione, che andrebbe completamente disperso per un atteggiamento sprezzante da parte della multinazionale americana che si sottrae alla convocazione ministeriale e al confronto, giusto e necessario, con le parti sociali. Lo stesso dicasi per Comunanza, altro sito della Whirlpool nelle Marche, un altro territorio che è in sofferenza. Abbiamo già sperimentato come l’atteggiamento degli americani possa essere totalmente avulso di empatia nei confronti dei territori in cui sono presenti, come accaduto con la vertenza Caterpillar. Per questo non si può rimanere osservatori neutri in attesa degli eventi. I sindacati non vanno lasciati soli, la politica deve stare vicini alle parti sociali e ai lavoratori. Fratelli d’Italia non li lascerà soli sia a livello consiliare che di esecutivo. Poiché è probabile che si ripeta il copione della vertenza Caterpillar occorre che fin da ora ci si muova in una duplice direzione: al tavolo del Mise per una seria trattativa, e insieme la valutazione di manifestazioni di interesse da parte di competitor di Whirlpool per acquisire almeno gli stabilimenti marchigiani ex Indesit company, agevolando eventuali soluzioni che garantiscano il proseguimento della produzione e la piena occupazione».