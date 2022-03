Via Mattei, Tavernelle e Ponterosso: nuovi fondi da variazione bilancio

ANCONA - Il Consiglio comunale ha approvato nel corso della seduta di oggi una variazione di bilancio del valore di 3,2 milioni di euro tra investimenti e parte corrente. «Il bilancio di previsione comunale approvato a dicembre – spiega l'assessore Ida Simonella - è ovviamente operativo con impegni e investimenti. La prima variazione, approvata oggi, si è resa necessaria per rispondere a una serie di urgenze sopraggiunte e, più in generale, per mantenere la macchina amministrativa costantemente allineata con le esigenze della città, per rendere efficiente la spesa».

La parte corrente mette in campo circa 2 milioni di spesa: tra gli altri, un milione va ai servizi sociali e alle spese per sanificazioni e controlli da Covid, una posta da 200 mila euro servirà per i servizi di progettazione necessari per rispondere ai bandi del PNRR, 100 mila euro per l'avvio di eventi culturali estivi, 25 mila per i centri estivi e 210 mila per incrementare i servizi di trasporto pubblico, comprese le navette per Portonovo, i servizi di pulizia delle spiagge e le potature. La manovra privilegia le spese che non possono essere posticipate e quindi che hanno carattere di urgenza. La parte investimenti prevede circa 1 milione e 200 mila euro in più rispetto al piano delle Opere pubbliche approvato a dicembre, che serviranno per mettere in atto una serie di interventi, i più significativi dei quali riguarderanno i marciapiedi, l'asfaltatura dell'ultimo tratto di via Mattei, interventi sul cimitero di Tavernelle e sulla piscina di Ponterosso (spogliatoi).