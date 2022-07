Mancinelli verso il Senato e dimissioni da sindaco? «Democrazia ornamentale»

ANCONA - «Apprendo dalla stampa della ventilata ipotesi di una candidatura della sindaca alle prossime elezioni politiche con conseguenti eventuali dimissioni dalla carica. Se questa eventualità dovesse concretizzarsi si prefigura la nomina di un reggente di sua fiducia ed il rinvio delle primaie del PD. La sindaca dovrebbe o smentire la notizia o, nel rispetto degli elettori ai quali ha chiesto il voto direttamente, chiedere a questi che opinione hanno della nomina di un reggente che continua al suo posto la consigliatura e del gradimento che questo ha tra il suo elettorato». Parole di Francesco Rubini, capogruppo Altra Idea di città e candidato sindaco alle prossime comunali.

«Per non parlare di questioni che attengono all’autonomia del suo partito già in campagna per le primarie e sulle quali per rispetto non entro nel merito- continua Rubini- sindaca , candidata alle politiche, designatrice del reggente; siamo arrivati al cumulismo delle cariche ed alla democrazia ornamentale da salotto. Noi continuiamo con il confronto con i cittadini le assemblee pubbliche e la partecipazione come faro di una nuova qualità del vivere e dell’amministrare ad Ancona».