Jesi in Comune: «Orientare la politica alle pari opportunità»

«Un’azione amministrativa orientata al pieno raggiungimento dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità, che sappia rimuovere gli ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse a genere, religione e convinzioni personali, origine etnica, disabilità, orientamento sessuale o politico. Sono queste le parole rimarcate nelle Linee Programmatiche 2022-2027 in grado di rispecchiare al massimo i nostri valori. Parole e valori trasformati in azione concreta grazie al lavoro del nostro assessore ai servizi sociali, alle politiche per l’inclusione e vicesindaco Samuele Animali e di tutta l’amministrazione». Lo scrive in una nota Jesi in Comune.

«Nell’ultimo Consiglio Comunale del 26 gennaio, infatti, è stata istituita la Consulta delle persone con disabilità. Una nuova Consulta, che come evidenziato nell’articolo 2 del regolamento, ha l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale, sociale e politica della comunità cittadina, partecipando al dibattito pubblico e promuovendo l'inclusione sociale e la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati che si occupano di disabilità. Riteniamo che sia un passo in avanti veramente importante e con ferma convinzione condividiamo la scelta, all’interno del regolamento, di non includere nel direttivo amministratori e consiglieri comunali che rappresentino la maggioranza e la minoranza. Il collegamento con il Consiglio è assicurato da altri meccanismi di collaborazione e di eventuale partecipazione ma grazie a questa scelta l’operato, le idee e le opinioni della Consulta saranno totalmente libere e indipendenti, uno strumento veritiero al servizio dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza».