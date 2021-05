Terremoto, il sindaco di Macerata elogia Acquaroli: «Con lui c'è stato cambio di passo»

«Il presidente Acquaroli e l'assessore Castelli hanno mostrato un cambio di passo». Così il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, che questa mattina al teatro Lauro Rossi ha accolto amministratori locali e regionali (tra cui, appunto, il governatore Francesco Acquaroli e l'assesore Giudo Castelli) per l'incontro organizzato dalla Regione sul contratto istituzionale di sviluppo nelle aree del terremoto del Centro Italia, ha commentato l'andamento della ricostruzione nelle Marche.

«Una vicinanza concreta che, come è stato sottolineato, sarà continua con incontri costanti per programmare, tutti insieme, la ricostruzione- conclude Parcaroli-. Come ho più volte ribadito, è fondamentale fare rete per rilanciare l'economia del nostro territorio che ha subito la crisi bancaria poi il sisma e infine la pandemia. Diamo fiducia agli imprenditori, ai giovani, agli artigiani e al mondo produttivo e oltre alla ricostruzione materiale programmiamo anche quella sociale. Mettiamo da parte i campanilismi e ripartiamo tutti insieme».