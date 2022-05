Strada Valmusone-Molise, accordo di programma verso la sottoscrizione

Prevista per il 25 Maggio alle ore 15 in sala Raffaello la sottoscrizione dell’ accordo di programma per la realizzazione delle opere relative a “Strada provinciale 3 della Val Musone – Dorsale Marche – Abruzzo – Molise. Variante al Padiglione di Osimo e collegamento tra la S.P. 3 con la S.P.361 ex S.S. 361 Septempedana.”

«Come promesso abbiamo accelerato i tempi biblici fini ad oggi attuati per la sottoscrizione dell’atto tra la Regione Marche, la Provincia di Ancona e con presa d’atto del Comune di Osimo, al fine di procedere con approvazione del progetto preliminare- scrive in una nota il presidente del Consiglio Regionale Dino Latini- ricordiamo che i fondi per la realizzazione dell’opera furono stanziato sotto l’amministrazione Simoncini, da parte della Regione Marche su richiesta dell’allora Presidente della commissione bilancio Dino Latini».