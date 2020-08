Decreto Agosto, il sindaco di Loreto scrive ai parlamentari: «Aiutate le Marche»

LORETO - Aiuti e sostegni causa emergenza economica dovuta alla pandemia: il Governo con il “Decreto Agosto” ha approvato misure di sgravio fiscale sino al 30% ad imprese e lavoratori del sud Italia nell'arco che va dalla Sicilia all'Abruzzo, Umbria compresa.

Il sindaco di Loreto, Paolo Niccoletti, ha quindi preso carta e penna e scritto ufficialmente a tutti i parlamentari eletti nel territorio regionale - per conoscenza alle stesse organizzazioni di categoria, Confindustria, Confartigianato e Cna - affinché questi possano farsi portavoce presso il governo centrale della necessità «di sostenere anche la competitività degli operatori economici delle Marche. Il provvedimento - spiega Niccoletti- che giustamente va in aiuto alle attività produttive, così concepito, rischia di introdurre elementi di disparità e concorrenza anomala nei confronti di un territorio già pesantemente provato come quello marchigiano, confinante con alcune di quelle regioni che hanno ottenuto lo sgravio».

«Le Marche stanno affrontando negli ultimi anni emergenze particolarmente gravi, a partire dal sisma del 2016, per questo - conclude il sindaco di Loreto - ritengo opportuno un intervento tempestivo dei nostri rappresentanti parlamentari, cui chiedo di impegnarsi per ristabilire il dovuto equilibrio nei provvedimenti economici emanati dal Governo tali da non penallizzare la nostra regione».