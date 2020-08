Comunali Senigallia, Potere al Popolo presenta la candidatura

«Nel giorno della presentazione ufficiale della candidatura di Potere al Popolo Senigallia chiamiamo una conferenza stampa di apertura della campagna politica delle prossime settimane. Nell'occasione presenteremo i candidati, le motivazioni e i punti programmatici della candidatura e il modello di città a cui ci ispiriamo: una città da abitare 365 giorni l'anno e in cui a prendere voce siano le istanze reali dei cittadini, dei comitati e delle forze sociali attive nel territorio». Così in una nota Potere al Popolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Siamo giovani, precari e studenti- continua la nota- vogliamo rappresentare politicamente e senza mediazioni le contraddizioni pre e post covid che come lavoratrici e lavoratori viviamo a Senigallia, come nel resto del Paese. I temi saranno quelli del lavoro, della salute e della gestione pubblica del territorio, con l'obiettivo di far emergere le difficoltà del sottobosco di disagio e precariato presente anche nella nostra bella "città vetrina"»