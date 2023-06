La Segretaria PD Marche Bomprezzi traccia il percorso di analisi del voto

ANCONA- Si è svolta ieri la riunione della segreteria del PD Marche per stabilire il metodo con cui affrontare la doverosa analisi del voto dopo il risultato nelle ultime elezioni Amministrative. «Ho scritto a tutti i Segretari di Federazione – dichiara Bomprezzi – chiedendo di avviare il percorso di analisi del voto all'interno degli organismi comunali e provinciali e di promuovere un dibattito che sia il più ampio possibile». La segreteria regionale, da parte sua, si è messa a disposizione per partecipare a tutti gli incontri, ponendosi in ascolto di quanto emergerà da ciascun territorio. Il lungo ciclo di ascolto si concluderà entro il mese di giugno quando sarà la Direzione regionale del Partito a fare la sintesi dei contributi emersi. «Oltre alla fase di analisi del voto, che pure è assolutamente necessaria – prosegue Chantal Bomprezzi – è stata fissata la data del 1° luglio per un’iniziativa con tutti i Segretari di Circolo del Partito Democratico, insieme ai Segretari provinciali, alle ore 10 presso i locali della Palombella ad Ancona. Questo sarà un appuntamento molto importante, pensato per confrontarci sul rilancio del Partito ai vari livelli; qui potremmo condividere idee e proposte e scambiarci liberamente le necessità ed i bisogni che ciascuno reputa significativi». «L’auspicio – concludono dal PD Marche – è di tornare insieme ad essere protagonisti già fin dalle prossime Amministrative ed elezioni Europee in programma nel 2024».