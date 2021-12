Vaccini, Saltamartini: «Il Paolinelli è inadeguato, servono locali idonei»

«Ci sono alcuni posti che ritengo non adeguati come Fabriano, Senigallia, Jesi, il Paolinelli di Ancona e Civitanova Marche». Lo dice all’agenzia “Dire”, a margine della seduta consiliare odierna, l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, che oggi pomeriggio nel corso della cabina di regina affronterà il tema dei Centri vaccinali alcuni dei quali non dispongono, a suo dire, degli spazi adeguati.

«L'adeguatezza e l'idoneità dei locali è oggetto di una serrata discussione tra Comuni, Regione, Asur e Protezione civile- aggiunge-. Oggi pomeriggio verrà convocata la cabina di regia e dovremo trovare nuove allocazioni perché dobbiamo tenere in considerazione il fatto che le procedure vaccinali proseguiranno fino alla prossima estate e dobbiamo garantire sia il riscaldamento che il raffreddamento degli ambienti. In questa situazione si scontrano due esigenze: quella di utilizzare locali ampi che sono stati costruiti per l'attività sportiva e la necessità di andare avanti con la vaccinazione. Le comunità rivendicano l'uso dei palazzetti per l'esercizio dell'attività sportiva». Saltamartini rivolge un appello a tutte le istituzioni ed anche agli imprenditori privati. «Probabilmente attiveremo dei bandi per affittare locali e stabilire delle strutture permanenti- conclude Saltamartini-. Invito tutti i sindaci a tenere conto del bisogno prevalente della vaccinazione rispetto all'attività sportiva perché siamo in una situazione di emergenza epidemica e chiedo loro di dare una mano alla struttura sanitaria che in due anni evidentemente non ha avuto la possibilità di realizzare nuovi edifici. Spero che poi da parte di tante aziende ci sia la sensibilità di riconoscere questo bisogno collettivo di avere locali idonei per garantire la vaccinazione che proseguirà nei prossimi mesi».