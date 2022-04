Rincari, l'analisi della senatrice Agostinelli (M5S): «Causato un disagio finanziario senza precedenti»

ANCONA - «I maggiori costi energetici conseguenti al conflitto in Ucraina stanno generando preoccupazione non solo nel settore industriale ma anche, e soprattutto, nei consumatori che si stanno scontrando con un rincaro notevole sul prezzo del prodotto finale». Lo Donatella Agostinelli, senatrice del Movimento 5 Stelle. «Serve una posizione univoca a livello europeo poiché l'impennata dei prezzi delle materie prime ha colpito in primo luogo i bilanci delle famiglie, causando un disagio finanziario senza precedenti. Le misure attuate dal Governo stanno coprendo solo in parte le conseguenze dell’inflazione ed ora è necessario implementarle prima che l'aumento del prezzo dell’energia metta in ginocchio cittadini e aziende».

«Quello di cui c'è bisogno - continua la senatrice - è una risposta da parte dell’Europa, che consenta di affrontare le conseguenze del conflitto e dell'incertezza geopolitica con una sola voce e che permetta di intervenire laddove è necessario, garantendo all’Italia l’autosufficienza energetica. L'Italia è tra i Paesi più in sofferenza – conclude la senatrice Agostinelli – e gli imprenditori, gli agricoltori e i consumatori temono il perdurare di questa crisi e delle conseguenze nel lungo periodo. La risposta è un fronte comune, con l'attivazione di misure di monitoraggio e di intervento a sostegno dei vari settori».