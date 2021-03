Esodo istriano, la Giunta stanzia 30 mila euro: «Aumentare il numero dei beneficiari»

Esodo giuliano-dalmata-istriano: via libera della commissionealla delibera della giunta regionale marchigiana sui criteri di assegnazione dei fondi, 30 mila euro, per il 2021 della legge “Attività della Regione Marche per l’affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell’esodo Giuliano-dalmata-istriano”.

«Per favorire la presentazione dei progetti abbiamo proposto di modificare lo schema di deliberazione, abbassando dal 30 al 10 per cento la percentuale di cofinanziamento obbligatorio minimo richiesto ai soggetti proponenti, che possono essere sia enti locali che associazioni - spiega in una nota Renzo Marinelli (Lega) - Inoltre, sempre per aumentare il numero dei beneficiari e accogliere anche progetti di piccola entita, si è suggerito di diminuire il contributo minimo da 5 a 2 mila euro, mantenendo invariato il tetto massimo che si può ottenere, pari a 10 mila euro».