Meloni, Schlein e Conte: la sfilata dei leader politici a sostegno dei candidati sindaco

ANCONA- Si preannunciano giorni bollenti per la volata finale della campagna elettorale. In città sono in arrivo leader dei vari partiti e movimenti politici per dare sostegno ai candidati sindaco. Domenica 7 maggio l'ex premier Giuseppe Conte sarà ad Ancona per sostenere il candidato del Movimento 5 Stelle Enrico Sparapani. La partenza è alle ore 11 da Piazza della Repubblica, una passeggiata per incontrare i cittadini fino a Piazza Roma dove si terrà un comizio senza palco. Lunedì 8 maggio riflettori puntati sulla premier Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Salvini. I tre saranno sul palco allestito in Piazza Roma alle 17:30 per dare supporto al candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti. Mercoledì 10 maggio confermato l’arrivo della nuova leader del Partito Democratico Elly Schlein che darà man forte alla candidata sindaco del centrosinistra Ida Simonella. L’appuntamento è alle 18 in piazza Roma. Ma non finisce qui perché per la Simonella sono in arrivo anche i rappresentanti di Italia Viva e Azione, partiti che nel capoluogo, insieme al PSI, hanno dato vita alla lista dei “Riformisti per Ancona”. Domani 5 maggio l’on. Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati, sarà al Timeless di Corso Stamira alle ore 16:30; sabato 6 Carlo Calenda, leader di Azione, sarà nel capoluogo alle ore 15 presso Bontà delle Marche; mentre domenica 7 maggio, alle ore 16:15 l’Aula didattica della Mole Vanvitelliana ospiterà una iniziativa elettorale con l’on. Elena Bonetti, ex ministro per la Famiglia e le Pari opportunità. Sempre a sostegno della candidata del centrosinistra, martedì 9 maggio è atteso invece l’arrivo di Maria Elena Boschi (Italia Viva), alle 18:30 al Museo della Città. Per il candidato sindaco Roberto Rubegni domenica 7 maggio sarà in città il leader di Europa Verde, l’On. Angelo Bonelli. L’incontro è in programma nella Sala Boxe della Mole Vanvitelliana. Saltato l’appuntamento elettorale con De Magistris, a sostegno di Francesco Rubini, candidato sindaco di Altra Idea di Città, ci sono: Federico Martelloni della segreteria nazionale di Sinistra Italiana con un incontro programmato per lunedì 8 maggio alle 18 al Bar del Porto, e martedì 9 Giuliano Granato, portavoce di Potere al Popolo. Per il candidato sindaco Marco Battino non è previsto il sostegno di nessun leader politico in quanto Ripartiamo dai Giovani è un movimento apartitico.